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Заробляли 150 тис. грн на день: в Івано-Франківській області "накрили" будинок розпусти

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 17:46
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Організаторкою стала 30-річна жителька Львівщини
Поліція викрила будинок розпусти. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліція викрила будинок розпусти. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Яблуниця Івано-Франківської області поліція викрила будинок розпусти. Організаторкою стала 30-річна жителька Львівщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області

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Деталі

Як стало відомо, інтимні послуги надавали кілька дівчат віком від 18 до 30 років. Це жительки Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.

Зазначається, що дівчат вербували, користуючись їхнім уразливим матеріальним становищем.

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Вартість послуг та дохід

Добовий прибуток від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг — від 2000 до 10 тисяч гривень на годину.

Що загрожує організаторці незаконного бізнесу?

У поліції розповіли, що організаторці загрожує покарання до п'яти років ув'язнення. Наразі їй повідомили про підозру.

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