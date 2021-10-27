Жорсткий карантин. З 30 жовтня у Львові буде запроваджено "червону зону"

У Львові з 30 жовтня запровадять "червону зону" та додаткові карантинні обмеження. У місті спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.
Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час брифінгу, передає "Сьогодні".
"Завтра вранці відбудеться засідання міської комісії з ТЕБ і НС. Точно будуть акцентовані рішення щодо червоної зони, зважаючи на ту динаміку, яка є на сьогодні, ми розглядаємо ряд додаткових обмежувальних заходів, які будуть впроваджені згодом в той самий день, коли буде "червона зона". Які саме обмеження – озвучимо після рішення комісії з ТЕБ і НС, але вже сьогодні ми спілкуємось з усіма, кого це стосується, обговорюємо, які з тих заходів можуть бути ефективніші.
Він додав, що потрібно обмежити кількість комунікації.
"Сьогодні хворі на коронавірус потрапляють в лікарню у важкому стані. Щодня ми фіксуємо кількість померлих від коронавірусу 15-20, а то і більше людей", – сказав Москаленко.
В Україні до червоної зони переходять ще 7 областей: список
З 30 жовтня в Україні до "червоної зони" карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
Що забороняється?
Забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
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