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Жесткий карантин. С 30 октября во Львове будет введена красная зона

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
27 октября, 13:35
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Завтра утром, 28 октября, состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где будут точно акцентированы решения по красной зоне
Во Львове введут жесткий карантин
Во Львове введут жесткий карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове с 30 октября введут красную зону и дополнительные карантинные ограничения. В городе наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко во время брифинга, передает "Сегодня".

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"Завтра утром состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Точно будут акцентированы решения по красной зоне, учитывая ту динамику, которая есть на сегодняшний день, мы рассматриваем ряд дополнительных ограничительных мер, которые будут внедрены впоследствии в тот же день, когда будет красная зона. Какие именно ограничения – озвучим после решения комиссии по ТЭБ и ЧС, но уже сегодня мы общаемся со всеми, кого это касается, обсуждаем, какие из этих мер могут быть эффективнее", – рассказал первый заместитель городского головы Львова.

Он добавил, что необходимо ограничить количество коммуникации.

"Сегодня больные коронавирусом попадают в больницу в тяжелом состоянии. Ежедневно мы фиксируем количество умерших от коронавируса 15-20, а то и больше людей", – сказал Москаленко.

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В Украине в красную зону переходят еще 7 областей: список

С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Что запрещается?

Запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.

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Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

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