Жахлива ДТП під Львовом. В якому стані потерпілі

На місці аварії працювали медики кількох карет швидкої допомоги, рятувальники та поліція, всі пасажири залишилися живі

На міжнародній трасі Київ – Чоп перекинувся рейсовий автобус / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області, у селі Хватів, автобус злетів у кювет. На момент аварії у салоні було 40 пасажирів. З них 14 людей травмувалися.

Про це пише "Сьогодні".

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Що кажуть у лікарні?

Завідувач хірургії Першого територіального медичного об'єднання Львова Гнат Герич розповів, що загалом у пацієнтів переважають тяжкі поєднані травми.

"Пошкодження грудної клітки у всіх пацієнтів, перелом ребер у деяких пацієнтів, гемоторакси, а також є пацієнтка зі зламаним тазом", – сказав лікар.

Що з'ясували поліцейські?

Водієві автобуса 34 роки, він житель Рівненської області. За його словами, автобус справний, усі пасажири застраховані, машину просто занесло на слизькій дорозі, бо вночі на Львівщині йшов дощ зі снігом та був мороз.

"Водіїв обстежували обох. Вони у тверезому стані. Дорожнє покриття було вкрите пухким снігом. Водій пояснює, що через погодні умови не зміг зреагувати і його занесло в кювет", – сказав слідчий Бродівського відділення поліції Павло Шелест.

Що розповів пасажир автобуса?

Пасажир автобуса Сергій Лещенко розповів, що спав біля вікна з правого боку автобуса.

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"У мене забій грудної клітки. Оскільки я був з правого боку, автобус перекинувся на правий бік, і на мене впали дві людини зверху. Мене придавило. Двоє були важчі, їх перших забрали. А ми могли ходити, тому самі вийшли", – розповів пасажир.

ДТП у Львові

У селі Хватів Львівської області на міжнародній трасі Київ – Чоп перекинувся рейсовий автобус, який віз людей із Харкова до Польщі.

На момент ДТП у салоні було 40 пасажирів, з них 14 травмувалися.

На місце прибуло кілька карет швидкої допомоги, працювали рятувальники та поліція. На щастя, всі пасажири лишилися живі.

Потерпілих госпіталізували до 3 медичних закладів – 2 районні лікарні та одну у Львові.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання винуватців – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем.

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