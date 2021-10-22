Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Зима близько! Яка погода буде у Львові 23 жовтня – прогноз синоптиків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 жовтня, 18:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Львові в цей день стане холодніше. Вдень максимальна температура буде +10
Погода у Львові на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода у Львові на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 жовтня, у Львові стовпчики термометрів опустяться . Синоптики стверджують, що в цей день опадів чекати не варто.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень температура стовпчиків опуститься до 8-10 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Погода буде без істотних опадів, але з мінливою хмарністю.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 6 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у Львові на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

Реклама

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Читайте також

  • Ми повідомляли, який буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україна потрібно готуватисядо природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Короновірус за тиждень

114 486

захворіло за тиждень в Україні

+18%

Вакцинація
Станом на 21 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 829 174
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 557 657
Всього введених доз 15 386 831
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти