Зима близько! Яка погода буде у Львові 23 жовтня – прогноз синоптиків

Завтра, 23 жовтня, у Львові стовпчики термометрів опустяться . Синоптики стверджують, що в цей день опадів чекати не варто.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура стовпчиків опуститься до 8-10 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Погода буде без істотних опадів, але з мінливою хмарністю.
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Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 6 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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