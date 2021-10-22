Зима близко! Какая погода будет во Львове 23 октября – прогноз синоптиков

Во Львове в этот день станет холоднее. Днем максимальная температура будет +10

Погода во Львове на 23 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 октября, во Львове столбики термометров опустятся. Синоптики утверждают, что в этот день осадков ждать не стоит.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Днем температура столбиков опустится до 8-10 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 7-12 метров на секунду. Погода будет без существенных осадков, но с переменной облачностью.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 4 до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львове на 23 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Читайте также