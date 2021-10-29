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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Парасольки не знадобляться! Прогноз погоди у Львові на 29 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
29 жовтня, 06:15
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Цей день порадує місцевих мешканців теплою погодою
Опадів протягом дня не прогнозують/Колаж: Сьогодні
Опадів протягом дня не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, у Львові очікується суха та тепла погода. Прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, цього дня у Львові температура коливатиметься від +15 до +17 градусів. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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