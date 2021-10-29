Зонтики не понадобятся! Прогноз погоды во Львове на 29 октября (карта)

В пятницу, 29 октября, во Львове ожидается сухая и теплая погода. Прогнозируют переменную облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в этот день во Львове температура будет колебаться от +15 до +17 градусов. Ветер-юго-восточный, 3-8 м/с. Осадков не предвидится.
Далее по теме
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Читайте также
- Мы сообщали, какой будет погода на новогодние праздники.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.