А хто побив? Напад на депутата під Одесою виявився постановкою поліції

Правоохоронці 6 листопада писали про напад на депутата з Херсонської області, але через 3 дні інформацію спростували

Напад на депутата інсценувала поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

Одеські правоохоронці інсценували замовний напад на депутата однієї з ОТГ Херсонської області. Це зробили для того, щоб запобігти цьому злочину. Замовником нападу виявився колега постраждалого, голова цієї ж ОТГ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Правоохоронці уточнили, що зловмисника, який нібито хотів замовити злочин, вже затримано.

Хотів помститися колезі

Слідчі з'ясували, що злочин хотів влаштувати голова селищної ради у Херсонській області. Він запропонував виконавцю побити депутата, а за це обіцяв 7 тисяч доларів.

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська прокуратура

Ймовірно, голова сільради розраховував, що після побиття потерпілий не зможе ходити і буде на інвалідному візку. У результаті замість господарських справ він займався б лише своїм здоров'ям.

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Депутата побили?

В Офісі генпрокурора наголосили, що інформація про тяжкий стан депутата – також частина плану. Його ніхто не бив, а весь напад поліцейські імітували.

Як викрили замовника і що йому загрожує

Для виконання замовлення у вересні та жовтні замовник передав виконавцеві частину грошей – 500 доларів та 37 тисяч гривень. А викрили та затримали чоловіка вже 9 листопада. Його зловили під час передачі наступної частини грошей – 2500 доларів та 65 тисяч гривень.

Гроші, які знайшли у підозрюваного. Фото: Одеська прокуратура

За замовний напад голова селищної ради може потрапити до в'язниці на 10 років. Йому вже повідомили підозру у замаху на навмисне тяжке тілесне ушкодження.