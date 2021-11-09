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А кто избил? Нападение на депутата под Одессой оказалось постановкой полиции

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 ноября, 17:47
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Правоохранители 6 ноября писали о нападении на депутата из Херсонской области, но спустя 3 дня информацию опровергли
Нападение на депутата инсценировала полиция
Нападение на депутата инсценировала полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесские правоохранители инсценировали заказное нападение на депутата одной из ОТГ Херсонской области. Это сделали для того, чтобы предотвратить настоящее преступление. Заказчиком нападения оказался коллега пострадавшего, глава этой же ОТГ.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Правоохранители уточнили, что злоумышленник, который якобы хотел заказать преступление, уже задержан.

Хотел отомстить коллеге

Следователи выяснили, что преступление хотел устроить глава поселкового совета в Херсонской области. Он предложил исполнителю избить депутата, а за это обещал 7 тысяч долларов.

Задержание подозреваемого. Фото: Одесская прокуратура

Вероятно, глава сельсовета, рассчитывал, что после избиения потерпевший не сможет ходить и будет на инвалидной коляске. В итоге вместо хозяйственных дел он занимался бы только своим здоровьем.

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Депутата избили?

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что информация о тяжелом состоянии депутата – тоже часть плана. Его никто не избивал, а все нападение полицейские имитировали.

Как разоблачили заказчика и что ему грозит

Для выполнения заказа в сентябре и октябре заказчик передал исполнителю часть денег – 500 долларов и 37 тысяч гривен. А разоблачили и задержали мужчину уже 9 ноября. Его поймали во время передачи следующей части денег – 2 500 долларов и 65 тысяч гривен.

Деньги, которые нашли у подозреваемого. Фото: Одесская прокуратура

За заказное нападение глава поселкового совета может попасть в тюрьму на 10 лет. Ему уже сообщили подозрение в покушении на умышленное тяжкое телесное повреждение.

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