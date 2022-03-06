"Активно готуються": Подоляк про можливе бомбардування Одеси

В Офісі президента зазначили, що Україна поки що не може гарантувати безпеку Одеси з повітря

Росіяни готуються бомбити Одесу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНІАН.

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"Це війна, яку розпочали не ми. Це війна, яку розпочала Росія. Ми не можемо знати російські плани з точністю до хвилини. Але ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалося їх стримати" , – сказав Подоляк.

Він додав, що окупанти ще минулої ночі були готові до бомбардувань Одеси.

"Поки небо над Україною не закрите або поки що Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря", – зазначив Подоляк.

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За Україну їдуть воювати добровольці із 52 країн

В Україну їдуть добровольці із 52 країн світу, які приєднаються до Міжнародного легіону для боротьби з вторгненням Росії. Про це заявив під час онлайн-брифінгу Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Обробляються запити від таких громадян. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня готовність воювати на боці добра" , – сказав він.

За словами Кулеби, таке бажання виявили близько 20 тисяч іноземних громадян.

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"У мене немає права розкривати точну кількість іноземців, які вже стали на захист України зі зброєю в руках. Але загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч" , – заявив Кулеба.

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