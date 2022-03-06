"Активно готовятся": Подоляк о возможной бомбардировке Одессы

В Офисе президента отметили, что Украина пока еще не может гарантировать безопасность Одессы с воздуха

Россияне готовятся бомбить Одессу / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска активно готовятся к атаке против Одессы. Они уже пытались реализовать этот план, но украинской обороне удалось их удержать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

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"Это война, которую начали не мы. Это война, которую начала Россия. Мы не можем знать российские планы с точностью до минуты. Но мы знаем, что российские войска активно готовятся к атаке против Одессы. Они уже пытались реализовать этот план. Но нашей обороне удалось их сдержать", – сказал Подоляк.

Он добавил, что оккупанты еще прошлой ночью были готовы к бомбардировкам Одессы.

"Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолетов, мы не можем гарантировать безопасность Одессы с воздуха", – отметил Подоляк.

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За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран

В Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра", — сказал он.

По словам Кулебы, такое желание изъявили около 20 тысяч иностранных граждан.

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"У меня нет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже встали на защиту Украины с оружием в руках. Но общее число заявок приближается к 20 тысячам", — заявил Кулеба.

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