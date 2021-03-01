Без житла залишилися 16 осіб: подробиці обвалу будинку в Одесі (відео)

В Одесі в історичному центрі міста на вулиці Ніжинській стався обвал будинку – впала стіна пам'ятника архітектури. Без житла залишилися 16 осіб.

Реклама

Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Діана Федотова.

Тріщина на будинку з'явилася ще в суботу, 27 лютого. Мешканців попросили виселитися і почекати до понеділка, але стіна не витримала і впала.

Від обвалу дісталося сусідній двоповерхівці. Уламками там провалив дах і зруйнувало стіну.

"Камені видавили стіну між мною і сусідами, вона у мене зараз підпирається шафою. Половина стелі обрушується, тому що впала на лаги, опори не було, їх вирвало – і половина стелі теж руйнується", – розповідає житель сусіднього будинку Владислав Бахчеван.

З обох будинків відселили жителів дев'яти квартир. Ті скаржаться – роками просили комунальників про ремонт.

"У квартирах, які завалилися – ставили маячки, але ніхто нічого не робив. Дало першу тріщину, відвалився шматок фасаду і ось за два дні він просто впав", – говорить мешканка будинку Тетяна Жаданкова.

Реклама

Архітектор Микола Чепелев каже – таких будинків серед старого фонду в Одесі – третина. А все тому, що комунальники не роблять навіть поточних ремонтів, не кажучи про капітальні.

"Бюджетні гроші отримати вкрай складно. Якщо вони з'являються – то це стосується фасадів і покрівель, але не несучих конструкцій будівель", – говорить архітектор Микола Чепелев.

Зараз без житла залишилося 16 осіб. Більшість поїхали до родичів, четверо – в гуртожиток, який запропонувала мерія. Чи отримають нове житло – невідомо. Адже вільних квартир в міському фонді не вистачає.

Заступник директора департаменту з питань паливно-енергетичного комплексу Віталій Цуркан сказав: "Сьогодні ми маємо маневрений фонд в кількості 21 квартири. 5 з них вже вільні. Ми найближчим часом розселимо всіх жителів, які потребують першочергового поселення в ці квартири".

Відео: Сьогодні

Також нагадаємо, в Одесі руйнується історичний будинок Лібмана.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама