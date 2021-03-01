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Без жилья остались 16 человек: подробности обвала дома в Одессе (видео)

1 марта, 18:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

От обвала досталось и соседней двухэтажке

В Одессе в историческом центре города на улице Нежинской произошел обвал дома – упала стена памятника архитектуры. Без жилья остались 16 человек.

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Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Диана Федотова.

Трещина на доме появилась еще в субботу, 27 февраля. Жильцов попросили выселиться и подождать до понедельника, но стена не выдержала и упала.

От обвала досталось соседней двухэтажке. Обломками там провалило крышу и разрушило стену.

"Камни выдавили стену между мной и соседями, она у меня сейчас подпирается шкафом. Половина потолка обрушивается, потому что упала на лаги, опоры не было, их вырвало – и пол потолка тоже рушится", – рассказывает житель соседнего дома Владислав Бахчеван.

С обеих домов отселили жителей девяти квартир. Те жалуются – годами просили коммунальщиков о ремонте.

"В квартирах, которые завалились – ставили маячки, но никто ничего не делал. Дало первую трещину, отвалился кусок фасада и вот за два дня он просто упал", – говорит жительница дома Татьяна Жаданкова.

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Архитектор Николай Чепелев говорит – таких домов среди старого фонда в Одессе – треть. А все потому, что коммунальщики не делают даже текущих ремонтов, не говоря о капитальных.

"Бюджетные деньги получить крайне сложно. Если они появляются – то это касается фасадов и кровель, но не несущих конструкций зданий", – говорит архитектор Николай Чепелев.

Сейчас без жилья осталось 16 человек. Большинство поехали к родственникам, четверо – в общежитие, которое предложила мэрия. Получат ли новое жилье – неизвестно. Ведь свободных квартир в городском фонде не хватает.

Замдиректора департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан сказал: "Сегодня мы имеем маневренный фонд в количестве 21 квартиры. 5 из них уже свободны. Мы в ближайшее время расселим всех жителей, требующих первоочередного поселения в эти квартиры".

Видео: Сегодня

Также напомним, в Одессе рушится исторический дом Либмана.

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Одесса жильцы обвал дома
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