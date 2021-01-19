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Бив ногами куди влучить: в Одесі батько жорстоко знущався над сином на вулиці (відео)

19 січня, 13:31

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопчик падав на землю від сильних ударів

В Одесі на вулиці чоловік жорстоко побив підлітка. У Мережі пишуть, що нападник – батько хлопчика.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал Odessa Info.

Інцидент трапився на вулиці Гоголя. На записі видно, як дорослий чоловік б'є дитину спочатку по шиї, а потім ногою. Від ударів підліток падає на землю.

Жінка, яка зняла інцидент, прокричала, що викличе поліцію, після чого хлопець і чоловік обернулися й пішли.

"У мене слів немає, я пізно почала знімати, малий впав і цей виродок бив його ногами по чому влучить", – написала очевидиця.

Нагадаємо, раніше під Дніпром молода мати побила до смерті трирічного сина.

Крім того, на Прикарпатті чоловік жорстоко побив чотирирічну дитину.

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Одеса побиття підліток
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