Бил ногами куда попадет: в Одессе отец жестоко издевался над сыном на улице (видео)

Мальчик падал на землю от сильных ударов

В Одессе на улице мужчина жестоко избил подростка. В Сети пишут, что нападавший – отец мальчика.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Odessa Info.

Инцидент случился на улице Гоголя. На записи видно, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток падает на землю.

Видео: Odessa Info

Женщина, которая сняла инцидент, прокричала, что вызовет полицию, после чего парень и мужчина обернулись и ушли.

"У меня слов нет, я поздно начала снимать, малый упал и этот урод бил его ногами по чем попадет", - написала очевидица.

Напомним, ранее под Днепром молодая мать избила до смерти трехлетнего сына.

Кроме того, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.

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