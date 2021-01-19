Бил ногами куда попадет: в Одессе отец жестоко издевался над сыном на улице (видео)

В Одессе на улице мужчина жестоко избил подростка. В Сети пишут, что нападавший – отец мальчика.
Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Odessa Info.
Инцидент случился на улице Гоголя. На записи видно, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток падает на землю.
Женщина, которая сняла инцидент, прокричала, что вызовет полицию, после чего парень и мужчина обернулись и ушли.
"У меня слов нет, я поздно начала снимать, малый упал и этот урод бил его ногами по чем попадет", - написала очевидица.
Напомним, ранее под Днепром молодая мать избила до смерти трехлетнего сына.
Кроме того, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.
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