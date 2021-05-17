В Одесі місцевого жителя підозрюють у вбивстві свого орендодавця. Його вже затримали. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Зазначається, що на вулиці Богдана Хмельницького 51-річний зловмисник посварився з господарем квартири, у якого тимчасово винаймав кімнату. Він завдав чоловікові понад 20 ударів ножем. 50-річний потерпілий загинув від сильної крововтрати. Після злочину підозрюваний ще півтори доби сидів із загиблим у будинку. За цей час він обчистив будинок господаря. Затримали чоловіка неподалік від місця події. За словами затриманого, конфлікт почався через спільну знайому, яку вони згадали під час хмільного застілля. Фігуранту повідомили про підозру у вбивстві. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше в Києві підліток зарізав батьків і молодшого брата. Крім того, у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір.