Лікарні та школи Одеси можуть залишитися без тепла

В Одесі навчальні та медичні заклади можуть залишитися без опалення. Причиною є високі ціни на газ.
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, передає Vgorode.
Скільки коштує газ?
Як розповів Гриневецький, до кінця цього року регіон домовився з постачальниками газу про фіксовану ціну – 11,5 гривень за куб.
Далі по темі
Крім того, наступного року Одеській області запропонували новий тариф – 40 гривень за куб. Зростання ціни пов'язане з підвищенням оптової ціни на світовому ринку.
У бюджеті немає таких грошей
Зазначається, що зараз у бюджеті немає відповідної суми, щоб погасити заборгованість. Однак "Одесагаз" вже направив 221 лист в установи соціальної інфраструктури з попередженням про відключення газу.
Опалювальний сезон в Україні
В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.
"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
Якою буде погода в Україні у жовтні?
В другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.