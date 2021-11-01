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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Дефіцит кисню в Одесі. У лікарнях кажуть, що запасів може вистачити до вечора

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
1 листопада, 17:23
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Міська рада намагається задіяти останні запаси технічного газу, зокрема — із резервів підприємства Краян-Сервіс
Запасів може не вистачити до вечора
Запасів може не вистачити до вечора / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація із киснем в одеських лікарнях критична. Точної інформації про наступні поставки кисню до одеських лікарень немає.

Про це повідомили на дистанційному засіданні міського оперативного штабу, передає "Думська".

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Дефіцит кисню сьогодні є найгострішим з початку кризи.

За інформацією віце-мера Михайла Кучука, із Курахового (Донецька область) до Одеси відвантажили 18 тонн кисню.

Автоцистерна прибуде до міста щонайменше через 12 годин, проте час може збільшитися через необхідність сертифікації вантажу.

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Продовжує працювати технологічна лінія на ОПЗ, проте відвантаження його продукції до одеських лікарень сьогодні не передбачається.

Міська рада намагається задіяти останні запаси технічного газу, зокрема із резервів підприємства Краян-Сервіс. Однак за відсутності запасів кисню додаткових постачань до вечора не вистачить.

Чи можна замінити кисень

На засіданні обговорили можливість заміни рідкого кисню іншими джерелами. На жаль, повністю відмовитися від медичного кисню (чистота 99,5%) під час лікування тяжких хворих, інфікованих штамом "Дельта", неможливо.

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За словами Михайла Кучука, додавання рідкого кисню необхідне навіть за умови використання стаціонарних станцій.

"Метінвест" поставив понад 600 тонн до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників регіонів України "Метінвест" ухвалив рішення про допомоги регіонам постачанням кисню до медичних закладів, а саме:

  • 260 т на Харківщину, станом на 25.10 вже поставлено 180 т кисню,
  • 60 т на Київщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню,
  • 30 т у Чернігівську область, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню,
  • 500 т на Херсонщину, станом на 25:10 поставлено 10 т кисню.

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