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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Дефицит кислорода в Одессе. В больницах говорят, что запасов может хватить до вечера

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 ноября, 17:23
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Городской совет пытается задействовать последние запасы технического газа, в частности — из резервов предприятия Краян-Сервис
Запасов может не хватить до вечера
Запасов может не хватить до вечера / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с кислородом в одесских больницах критическая. Точной информации о следующих поставках кислорода в одесские больницы нет.

Об этом сообщили на дистанционном заседании городского оперативного штаба, передает "Думская".

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Дефицит кислорода сегодня наиболее острый с начала кризиса.

По информации вице-мэра Михаила Кучука, из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода.

Автоцистерна прибудет в город минимум через 12 часов, однако время может увеличиться ввиду необходимости сертификации груза.

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Продолжает работать технологическая линия на ОПЗ, однако отгрузка его продукции в одесские больницы сегодня не предусматриваются. Городской совет пытается задействовать последние запасы технического газа, в частности — из резервов предприятия Краян-Сервис. Однако при отсутствии запасов кислорода дополнительных поставок до вечера не хватит.

Можно ли заменить кислород

На заседании обсудили возможность замены жидкого кислорода другими источниками. К сожалению, полностью отказаться от медицинского кислорода (чистота 99,5%) при лечении тяжелых больных, инфицированных штаммом "Дельта", невозможно.

По словам Михаила Кучука, добавление жидкого кислорода необходимо даже при использовании стационарных станций.

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"Метинвест" поставил более 600 тонн в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей регионов Украины "Метинвест" принял решение о помощи регионам снабжением кислорода в медицинские учреждения, а именно:

  • 260 т в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода,
  • 60 т в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
  • 30 т в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
  • 500 т в Херсонскую область, по состоянию на 25:10 поставлено 10 т кислорода.

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