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Депутата з "Слуги народу" не пустили в порт Одеси: хотів перевірити, як дотримуються права громадян України

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
20 вересня, 20:56
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Олександр Куницький намагався пройти в сервісний центр порту, але його не пропустила охорона
Якщо ти не слуга народу, для тебе закрито безліч дверей. Фото: Прикордонна служба Одеси
Якщо ти не слуга народу, для тебе закрито безліч дверей. Фото: Прикордонна служба Одеси

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, який недавно побився з народним депутатом Миколою Тищенко , Не пустили в сервісний центр в порту Одеси.

Про це йдеться на YouTube-каналі нардепа Zpsanek.

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На відео видно, як нардеп пройшов на територію порту, але його не пустила прикордонна служба. Після надання пропуску народного обранця, Куницький пройшов в сервісний центр порту.

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"Я повинен піти в прикордонну службу. Для того була реалізовано права громадян вільного доступу до отримання сервісу, що я від вас, як від прикордонної служби хочу отримати. Яке заяву мені потрібно написати, щоб у вас до мене не було претензії", – заявив Куницький.

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Нагадаємо, патрульні покарали його однопартійця з "Слуги народу" Олександра Куницького . Автомобіль народного обранця евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомляли раніше прем'єр Денис Шмигаль провів нараду з "Офісом простих рішень і результатів", Міністерством цифровий трансформації і Міністерством фінансів і повністю підтримав проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів.

15 травня набули чинності закони про пільгової розмитнення автомобілів на європейських номерах . Однак введені в дію закони будуть тільки 15 червня.

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Також нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-й, 2-й і 3-й групи зможуть платити податки через "Дію" .

Крім того, йшлося про те, що український бізнес зможе отримати 10 видів ліцензій через "Дію" .

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