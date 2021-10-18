До +14 тепла! Синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі 19 жовтня

День пройде без опадів. Вночі температура опуститься максимум до 5 градусів

В Одесі очікується сонячна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 19 жовтня, в Одесі очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря підніметься до +14 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 19 жовтня

В Одесі 19 жовтня синоптики прогнозують день без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 5-7 градусів, а вдень підніметься максимум до 12-14 градусів тепла.

Також очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода на 19 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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