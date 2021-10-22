До +20 градусів! В Одесі прогнозують теплу погоду на 22 жовтня

У п'ятницю, 22 жовтня, в Одесі прогнозують дуже теплу, як для осені, погоду. Водночас незабаром в Україну прийде похолодання.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Одесі протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть 18-20 градусі тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів не передбачається.
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Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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