До +20 градусов! В Одессе прогнозируют теплую погоду на 22 октября

В пятницу, 22 октября, в Одессе прогнозируют очень теплую, как для осени, погоду. В то же время вскоре в Украину придет похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Одессе в течение дня столбики термометров будут достигать 18-20 градуса тепла. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков не предвидится.
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Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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