Це може бути вибухівка! В Одеській ОДА попередили про небезпечні іграшки

Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки. Ці речі можуть бути начинені вибухівкою.
Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації у Facebook.
"Шановні одесити! Будьте уважні та обережні! Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою. В жодному випадку не торкайтесь цих речей та не підіймайте. Попередьте про це ваших дітей та близьких!" – йдеться у повідомленні.
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