Это может быть взрывчатка! В Одесской ОГА предупредили об опасных игрушках

Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам, не поднимайте и предупредите об этом близких

Игрушки могут быть опасным предметом / Фото: Коллаж: Сегодня

Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки. Эти вещи могут быть начинены взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации в Facebook.

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"Уважаемые одесситы! Будьте внимательны и осторожны! Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой. Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте. Предупредите об этом ваших детей и близких!" – говорится в сообщении.

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