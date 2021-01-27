Це останній: в Одеській області знесли пам'ятник Леніну (фото)

В Одеській області невідомі продовжили декомунізацію: знесли пам'ятник Володимиру Леніну. Ймовірно, він був останній на підконтрольній Україні території.
Про це написав активіст Сергій Стерненко в Facebook.
За його словами, останній пам'ятник Леніну знаходився у селі Старі Трояни Ізмаїльського району.
"Поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам‘ятник червоному окупанту Лєніну", – написав Стерненко.
Також активіст додав, що невідомі відбили ніс на бюсті Карла Маркса в селі Холмське Арцизького району, незважаючи на те, що німецький філософ не підпадає під декомунізацію.
Нагадаємо, раніше в Запорізькій області Леніна замінили на Ісуса Христа.
Крім того, ми писали, що в Харкові хочуть декомунізувати ковбасу.
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