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Це останній: в Одеській області знесли пам'ятник Леніну (фото)

27 січня, 12:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Також невідомі пошкодили бюст Карла Маркса

В Одеській області невідомі продовжили декомунізацію: знесли пам'ятник Володимиру Леніну. Ймовірно, він був останній на підконтрольній Україні території.

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Про це написав активіст Сергій Стерненко в Facebook.

За його словами, останній пам'ятник Леніну знаходився у селі Старі Трояни Ізмаїльського району.

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"Поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам‘ятник червоному окупанту Лєніну", – написав Стерненко.

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Також активіст додав, що невідомі відбили ніс на бюсті Карла Маркса в селі Холмське Арцизького району, незважаючи на те, що німецький філософ не підпадає під декомунізацію.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області Леніна замінили на Ісуса Христа.

Крім того, ми писали, що в Харкові хочуть декомунізувати ковбасу.

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Ленін Одеська область пам'ятник Леніну повалили декомунізація
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