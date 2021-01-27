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Это последний: в Одесской области снесли памятник Ленину (фото)

27 января, 12:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также неизвестные повредили бюст Карла Маркса

В Одесской области неизвестные продолжили декоммунизацию: снесли памятник Владимиру Ленину. Вероятно, он был последний на подконтрольной Украине территории.

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Об этом написал активист Сергей Стерненко в Facebook.

По его словам, последний памятник Ленину находился в селе Старые Трояны Измаильского района.

Фото: Сергей Стерненко

Фото: Сергей Стерненко

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"Пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красному оккупанту Ленину", — написал Стерненко.

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Также активист добавил, что неизвестные отбили нос на бюсте Карла Маркса в селе Холмское Арцизского района, несмотря на то, что немецкий философ не подпадает под декоммунизацию.

Напомним, ранее в Запорожской области Ленина заменили на Иисуса Христа.

Кроме того, мы писали, что в Харькове хотят декоммунизировать колбасу.

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Ленин одесская область памятник Ленину повалили декоммунизация
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