Ідеально для прогулянок: синоптики потішили прогнозом в Одесі

В Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди чекати 15 жовтня

Вночі максимальна температура буде 5 градусів тепла / Колаж "Сьогодні"

В Одесі сьогодні, 15 жовтня, температура повітря на вулиці підніметься до 14 градусів тепла, опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, у п'ятницю прохолодніше за все буде в Ізмаїльському районі – 11-13 градусів, в інших районах – 12-14 градусів. При цьому на вулиці буде сухо з мінливою хмарністю.

Вітер східний, швидкість 5-10 м/с.

Погода в Одесі 15 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.