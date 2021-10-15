Ідеально для прогулянок: синоптики потішили прогнозом в Одесі

В Одесі сьогодні, 15 жовтня, температура повітря на вулиці підніметься до 14 градусів тепла, опадів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у п'ятницю прохолодніше за все буде в Ізмаїльському районі – 11-13 градусів, в інших районах – 12-14 градусів. При цьому на вулиці буде сухо з мінливою хмарністю.
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Вітер східний, швидкість 5-10 м/с.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.