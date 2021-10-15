Идеально для прогулок: синоптики порадовали прогнозом в Одессе

В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать 15 октября

Ночью максимальная температура будет 5 градуса тепла / Коллаж "Сегодня"

В Одессе сегодня, 15 октября, температура воздуха на улице поднимется до 14 градусов тепла, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в пятницу прохладнее всего будет в Измаильском районе – 11-13 градусов, в остальных районах – 12-14 градусов. При этом на улице будет сухо с переменной облачностью.

Ветер северный, скорость 5-10 м/с.

Погода в Одессе 15 октября. Источник: Укргидрометцентр

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.