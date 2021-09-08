Мистецтво поза політикою? Труханов, Гриневецький та Філімонов заспівали з російськими артистами

Мер Одеси Геннадій Труханов, губернатор Сергій Гриневецький і депутат міськради від "Слуги народу" Олег Філімонов зняли кліп разом з російськими артистами Юрієм Стояновим і Нонною Гришаєвою. Як виявилося, кліп на пісню Леоніда Утьосова "У Чорного моря" приурочений до Дня міста.
Про це повідомляє Думська.
Про Гришаєву і Стоянова
Відзначимо, що Гришаєва народилася в Одесі, а Стоянов – уродженець колишнього Тарутинського району, але свою кар'єру вони зробили в Росії і давно живуть у Москві.
Юрій Стоянов підтримував окупацію Криму і навіть знявся в пропагандистському фільмі "Кримський міст" про "возз'єднання" півострова з Росією, який у 2018 році за державні гроші зняла сім'я путінських пропагандистів Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян.
Відзначимо, що Одеський театр юного глядача влітку скасував виставу "Варшавська мелодія" за участю російської актриси Нонни Гришаєвої. Вона у 2016 році незаконно заїжджала до Криму з території сусідньої Росії.
Офіційну причину його скасування в театрі не повідомили.
Раніше ми писали:
- російського любителя допінгу дискваліфікували до 2035 року
російський співак назвав хворобу МакSим фейком