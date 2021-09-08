Мистецтво поза політикою? Труханов, Гриневецький та Філімонов заспівали з російськими артистами

Юрій Стоянов та Нонна Гришаєва підтримали анексію Криму і гастролювали на окупованому Донбасі

Одесити записали кліп до Дня міста з артистами РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Одеси Геннадій Труханов, губернатор Сергій Гриневецький і депутат міськради від "Слуги народу" Олег Філімонов зняли кліп разом з російськими артистами Юрієм Стояновим і Нонною Гришаєвою. Як виявилося, кліп на пісню Леоніда Утьосова "У Чорного моря" приурочений до Дня міста.

Про це повідомляє Думська.

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Про Гришаєву і Стоянова

Відзначимо, що Гришаєва народилася в Одесі, а Стоянов – уродженець колишнього Тарутинського району, але свою кар'єру вони зробили в Росії і давно живуть у Москві.

Юрій Стоянов підтримував окупацію Криму і навіть знявся в пропагандистському фільмі "Кримський міст" про "возз'єднання" півострова з Росією, який у 2018 році за державні гроші зняла сім'я путінських пропагандистів Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян.

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Відзначимо, що Одеський театр юного глядача влітку скасував виставу "Варшавська мелодія" за участю російської актриси Нонни Гришаєвої. Вона у 2016 році незаконно заїжджала до Криму з території сусідньої Росії.

Офіційну причину його скасування в театрі не повідомили.

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