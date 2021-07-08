"Неначе клуби диму". В Одеській області рій комах "атакував" нацпарк (відео)

Мільярди комарів прилетіли на територію парку через зміну погоди. Чи варто людям побоюватися

В Одеській області в національному парку "Тузлівські лимани" помітили цілий рій комарів-дзвінців. Це одні з наймасовіших комах парку.

Фото хмари з комарів опублікував заступник директора нацпарку Іван Русєв у Facebook.

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Кількість комарів у "Тузлівських лиманах" сягає мільярдів. Прилетіли вони через зміну погоди – в парку часто були дощі і спека.

"Після проливних дощів і спеки на Тузлівській Амазонці, ближче до вечора, по горизонту маєтків і Чорного моря, був миттєвий масштабний повітряний планктон. (...) Неначе клуби диму, піднімаються вгору скупчення комах, висотою до 50 метрів від землі", – написав Русєв.

Рої комарів виглядають як клуби диму. Фото: Іван Русєв

Він додав, що цих комарів боятися не варто: вони не можуть заподіяти шкоду людині, тому що не кусаються. Удень, особливо в спеку, комарів немає. Вони ховаються під листям у сирих місцях.

Личинки комах. Фото: Іван Русєв

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"Харчується комарик лише на стадії личинки – детритом і мікроорганізмами. Дорослі особини комара взагалі не харчуються, їх ротові органи недорозвинені, тому говорити про укуси цих комарів не доводиться ", – пояснив Русєв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відлякати комах народними засобами.

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