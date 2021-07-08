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"Как будто клубы дыма". В Одесской области рой насекомых "атаковал" нацпарк (видео)

8 июля 2021 15:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Миллиарды комаров прилетели на территорию парка из-за смены погоды. Стоит ли людям опасаться

Нацпарк после затяжных дождей кишит комарами. Коллаж "Сегодня"

Нацпарк после затяжных дождей кишит комарами. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области в национальном парке "Тузловские лиманы" заметили целый рой комаров-звонцов. Это одни из самых массовых насекомых парка.

Фото тучи из комаров опубликовал замдиректора нацпарка Иван Русев в Facebook.

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Количество комаров в "Тузловских лиманах" исчисляется миллиардами. Прилетели они из-за смены погоды – в парке часто были дожди и жара.

"После проливных дождей и жары на Тузловской Амазонке, ближе к вечеру, по горизонту поместий и Черного моря, был мгновенный масштабный воздушный планктон. (…) Как будто клубы дыма, поднимаются ввысь скопления насекомых, высотой, достигающие до 50 метров от земли", - написал Русев.

Рои комаров выглядят как клубы дыма. Фото: Иван Русев

Он добавил, что этих комаров бояться не стоит: они не могут причинить вред человеку, потому что не кусаются. Днем, особенно в жару, комаров нет. Они прячутся под листьями в сырых местах.

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Личинки насекомых. Фото: Иван Русев
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"Питается комарик лишь на стадии личинки – детритом и микроорганизмами. Взрослые особи комара вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров, не приходится", - объяснил Русев.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отпугнуть насекомых народными средствами.

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