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Каток на дорогах, ДТП і затори: що творить негода в Одеській області (фото і відео)

8 лютого, 12:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Траси почали чистити ще вночі

В Одеській області сьогодні, 8 лютого, дощ і низька температура привели до транспортного колапсу. На вулицях утворилася ожеледь. Почалися ДТП, утворилися затори, а аеропорт не може приймати літаки.

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Про це повідомляє "Думська".

Зазначається, що ситуація в Одесі посилюється сильним поривчастим вітром швидкістю до 18 метрів на секунду.

Крім того, через погодні умови злітна смуга одеського аеропорту покрилася льодом і не може приймати літаки. Скасовано рейси з Тель-Авіва, Стамбула і затриманий на невизначений строк рейс з Борисполя.

Через несправність контактної мережі зупинився рух трамваїв, які їхали в сторону центру Одеси.

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Також у Мережі показали відео того, що діється на вулицях. На добірці видно, що дорога повністю покрита льодом, авто дуже повільно їдуть, оскільки керувати транспортом складно. Крім того, у соцмережах зазначають, що через погодні умови служби таксі підняли свої тарифи удвічі.

На вулиці Пасіонарії впала гілка дерева і обірвала дроти. А на розі просп. Шевченко і Гагаріна на дорогу впало дерево, через це проїзд частково перекритий. Всього гілля розпилюють шість бригад комунальників.

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З боку проспекту Гагаріна утворився затор. Також тимчасово не ходить тролейбус №10.

А так закінчилися спроби водія виїхати з паркінгу на Французькому бульварі.

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Траси з Одеси почали чистити ще вночі, працюють близько 60 машин.

Почалися і перші ДТП. Як повідомляє Telegram-канал "Одеса Сейчас", біля села Прилиманське на слизькій дорозі зіткнулися два авто. У результаті постраждав один водій, його вирізали з розбитого авто. Зараз чоловік госпіталізований.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 січня в Одесі також бушувала негода.

Однак через кілька днів сніг, який розтанув, затопив вулиці Одеси.

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ДТП Одеса ожеледиця затори негода Одеська область
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