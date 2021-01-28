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Авто в заметах, постраждалі і майже 500 зламаних дерев: що зараз діється в Одесі (фото і відео)

28 січня, 13:03

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одесі за добу травмувалося 58 людей

В Одесі вже другий день вирує негода. У ніч з 27 на 28 січня дощ через мінусову температуру переходив у мокрий сніг, що призвело до часткового зледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж і дерев.

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Про це повідомили на сайті міськради.

Зазначається, що в місті пошкоджено три опори, стався 131 обрив мереж. Фахівці комунального підприємства усувають наслідки негоди за допомогою шести вишок. Вони працюють цілодобово.

Також сильний вітер повалив дерева та стовбурові гілки (всього 473 випадки.). Через це в місті почалися затори.

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Деякі авто застрягають у заметах, їх доводиться витягати.

Відео: Думська

Також у Мережу потрапило відео, як пасажири штовхають тролейбус.

Як повідомляє "Думська", в Одесі за добу травмувалося 58 людей, семеро госпіталізовано. Двоє людей постраждали при падінні дерев, одного доставили у відділення нейрохірургії.

Крім того, у місті сталася аварія на теплотрасі, пошкодженої деревом, що впало. Без тепла залишилися два десятки багатоквартирних будинків.

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/ Фото: Думська

Внаслідок обривів мережі частина міських маршрутів тимчасово не працює, а на працюючих є обмежена кількість рухомого складу.

Комунальникам допомагають і 250 військовослужбовців. Усього наслідки негоди усувають 1708 людей і 113 одиниць техніки.

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Нагадаємо, ми писали, що погода в Україні продовжує погіршуватися, рятувальники оголосили штормове попередження.

Крім того, раніше "Сьогодні" показували, що накоїла негода в Києві.

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Одеса сніг затори негода комунальники електромережі
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