Кому щеплення? В одеському трамваї вакцинуватимуть від COVID-19

В Одесі, де працівникам не віддають зарплату без COVID-сертифіката, запускають пересувний пункт COVID-вакцинації. Він запрацює вже цієї неділі.
Про це повідомляє місцеве видання.
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Департамент охорони здоров'я Одеси має намір цього тижня запустити пункт вакцинації у трамваї "Одіссей". Як розповів в.о. голови департаменту охорони здоров'я, депутат міськради Левон Нікогосян, КП "Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Для вакцинації його оснастять необхідним обладнанням.
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Де саме робитимуть щеплення?
Робити щеплення від коронавірусу в трамваї будуть на кінцевих зупинках, щоб не заважати руху інших вагонів.
Проїзд заборонено!
У Києві чоловіка висадили із маршрутки. У нього не було COVID-сертифікату та тесту на коронавірус.
"Я не можу працювати, я не можу пересуватися, я не можу харчуватися, я не можу жити. Це обмеження прав людини", — сказав чоловік.
Він заявив, що не планує вакцинуватись.
"Ні. Бо я маю здоровий імунітет, навіщо мені вакцинуватися?", — зазначив чоловік.
Його спитали, як він визначив свій імунітет.
"Я здоровий чоловік. Навіщо мені вакцинуватися? Я не хворію. Я не хворів ніколи нічим", – відповів чоловік.
За його словами, він увійшов до автобуса в масці. Однак на відео видно, що вона навіть не була на носі. Але він не звернув на це уваги.
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