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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Кому щеплення? В одеському трамваї вакцинуватимуть від COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 листопада, 21:54
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Отримати дозу вакцини можна буде на кінцевих зупинках трамваю
Охочі зможуть вакцинуватися прямо у вагоні трамваю/Колаж: Сьогодні
Охочі зможуть вакцинуватися прямо у вагоні трамваю/Колаж: Сьогодні

В Одесі, де працівникам не віддають зарплату без COVID-сертифіката, запускають пересувний пункт COVID-вакцинації. Він запрацює вже цієї неділі.

Про це повідомляє місцеве видання.

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Деталі

Департамент охорони здоров'я Одеси має намір цього тижня запустити пункт вакцинації у трамваї "Одіссей". Як розповів в.о. голови департаменту охорони здоров'я, депутат міськради Левон Нікогосян, КП "Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Для вакцинації його оснастять необхідним обладнанням.

Де саме робитимуть щеплення?

Робити щеплення від коронавірусу в трамваї будуть на кінцевих зупинках, щоб не заважати руху інших вагонів.

Проїзд заборонено!

У Києві чоловіка висадили із маршрутки. У нього не було COVID-сертифікату та тесту на коронавірус.

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"Я не можу працювати, я не можу пересуватися, я не можу харчуватися, я не можу жити. Це обмеження прав людини", — сказав чоловік.

Він заявив, що не планує вакцинуватись.

"Ні. Бо я маю здоровий імунітет, навіщо мені вакцинуватися?", — зазначив чоловік.

Його спитали, як він визначив свій імунітет.

"Я здоровий чоловік. Навіщо мені вакцинуватися? Я не хворію. Я не хворів ніколи нічим", – відповів чоловік.

За його словами, він увійшов до автобуса в масці. Однак на відео видно, що вона навіть не була на носі. Але він не звернув на це уваги.

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