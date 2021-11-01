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Кому прививку? В одесском трамвае будут вакцинировать от COVID-19

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 21:54
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Получить дозу вакцины можно будет на конечных остановках трамвая
Желающие смогут вакцинироваться прямо в вагоне трамвая/Коллаж: Сегодня
Желающие смогут вакцинироваться прямо в вагоне трамвая/Коллаж: Сегодня

В Одессе, где работникам не отдают зарплату без COVID-сертификата, запускают передвижной пункт COVID-вакцинации. Он заработает уже в это воскресенье.

Об этом сообщает местное издание.

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Детали

Департамент здравоохранения Одессы намерен на этой неделе запустить пункт вакцинации в трамвае Одиссей. Как рассказал и. о. главы департамента здравоохранения, депутат горсовета Левон Никогосян, КП "Одесгорэлектротранс" уже предоставило трамвайный вагон. Для вакцинации его оснастят необходимым оборудованием.

Где именно будут делать прививку?

Делать прививку от коронавирус в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не мешать движению других вагонов.

Проезд запрещен!

В Киеве мужчину высадили из маршрутки. У него не было COVID-сертификата и теста на коронавирус.

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"Я не могу работать, я не могу передвигаться, я не могу питаться, я не могу жить. Это ограничение прав человека", — сказал мужчина.

Он заявил, что не планирует вакцинироваться.

"Нет. Потому что я имею здоровый иммунитет, зачем мне вакцинироваться?", — отметил мужчина.

Его спросили, как он определил свой иммунитет.

"Я здоровый мужчина. Зачем мне вакцинироваться? Я не болею. Я не болел никогда ничем", – ответил мужчина.

По его словам, он вошел в автобус в маске. Однако на видео видно, что она даже не закрывала нос. Но он на это не обратил внимания.

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