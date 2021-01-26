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Трощив все навколо і погрожував мечем: агресивний чоловік налякав жителів одеської висотки

26 січня, 12:51

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Щоб затримати дебошира, копи застосували фізичну силу

В Одесі патрульні затримали агресивного чоловіка, який вночі, 26 січня, налякав жителів однієї з багатоповерхівок на вулиці Левітана.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, чоловік, озброївшись "катаною" і "заточкою", трощив все, що бачив на кількох поверхах. Жителі закрилися в квартирах і не виходили з них.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили на 11 поверсі будинку агресивного чоловіка з мечем і ножем в руках. Порушник мав ознаки наркотичного сп'яніння і поводився вкрай агресивно.

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На численні вимоги кинути зброю і заспокоїтися, він не реагував, тому інспекторам довелося застосувати фізичну силу і наручники, щоб затримати громадянина.

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Для проведення необхідних процесуальних дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси агресивний чоловік погрожував перехожим ножем. Постраждалих внаслідок дій зловмисника, на щастя, немає.

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Також нагадаємо, у Харківській області чоловік погрожував лікарю мечем. 59-річного раніше судимого місцевого жителя затримали.

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Одеса ніж багатоповерхівка меч дебошир патрульні
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