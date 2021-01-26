Трощив все навколо і погрожував мечем: агресивний чоловік налякав жителів одеської висотки

В Одесі патрульні затримали агресивного чоловіка, який вночі, 26 січня, налякав жителів однієї з багатоповерхівок на вулиці Левітана.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі відомства, чоловік, озброївшись "катаною" і "заточкою", трощив все, що бачив на кількох поверхах. Жителі закрилися в квартирах і не виходили з них.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили на 11 поверсі будинку агресивного чоловіка з мечем і ножем в руках. Порушник мав ознаки наркотичного сп'яніння і поводився вкрай агресивно.

Реклама

На численні вимоги кинути зброю і заспокоїтися, він не реагував, тому інспекторам довелося застосувати фізичну силу і наручники, щоб затримати громадянина.

Для проведення необхідних процесуальних дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси агресивний чоловік погрожував перехожим ножем. Постраждалих внаслідок дій зловмисника, на щастя, немає.

Реклама

Також нагадаємо, у Харківській області чоловік погрожував лікарю мечем. 59-річного раніше судимого місцевого жителя затримали.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама