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Люди падали і котилися як колобки: очевидці розповіли про пожежу в готелі Одеси

19 січня, 00:39

Дар'я Сидоровська , Світлана Москаленко , Юлія Безпечна

На згарищі знайшли тіла двох людей і собаки

Гості готелю який горів на вулиці Посмітного в Одесі, розповіли, що кілька днів у них були перебої зі світлом. Виявляється, готель – зовсім не готель, а, за документами, приватний будинок, йдеться у сюжеті кореспондентки "Сьогодні" Дар'ї Сидоровської.

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Біля згорілого готелю збираються пожильці – переважно іноземні студенти. Ніч провели хто у друзів, хто в іншому готелі.

Пара з Черкащини, яка тут винаймала апартаменти, прийшла по вцілілі речі. Та від рятувальників дізналися – поверх, де була їхня кімната, обвалився.

"Хоч подивитися на свої речі, може хоч щось залишилось, ми нічого не знаємо. Ми зняли останні гроші – викинули на цю квартиру, а дальше не знаємо, як", – каже пожилець готелю Едуард Руденко.

Відео: Сьогодні

Пожежа у триповерховому готелі в Аркадії спалахнула о пів на дев'яту вечора. Загорівся номер 205.

"Виходжу і розумію, що люди падають з 3 поверху, ламають перила дерев'яні, люди як колобки перекочуються. То дуже страшно, вони кричали", – згадує гостя готелю.

Готель, у якому 36 апартаментів, вогонь охопив за лічені хвилини. Його гасили аж три години – все через занадто щільну забудову навколо, пояснюють рятувальники. Не змогли врятувати двох пожильців та собаку – на попелищі знайшли їхні обгорілі тіла. Ще двоє у лікарні. Це двоє чоловіків 21 та 47 років, останній в реанімації.

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В мерії нас ошелешили: виявляється, готель, що згорів, – зовсім і не готель. За документами – це приватний будинок. Ще 9 років тому в Україні скасували обов’язкову сертифікацію хостелів та апартаментів щодо пожежних і санітарних норм. Відтак згорілий готель за два роки роботи ніхто не перевіряв – і це законно.

В Україні понад 20 тисяч готелів, хостелів, апартаментів різних форм розміщення. І лише 5% з них мають сертифікати та категорії. А отже, 95% ніхто не перевіряє та не контролює.

Після пожежі від готелю лишилися тільки стіни. вогонь знищив дах та перекриття між другим та третім поверхами. Чиє недбальство призвело до таких наслідків слідчі мають сказати за результатами пожежної експертизи.

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Одеса жертви готелі очевидці пожежа
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