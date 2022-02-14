Милота дня. В Одеському зоопарку обрали "пару року" (фото)

На опублікованих знімках можна побачити, який приз отримали закохані тварини

В Одеському зоопарку відбулися цікаві змагання на День святого Валентина. Фото: колаж "Сьогодні"

На День усіх Закоханих 14 лютого Одеському зоопарку обрали найкращу пару серед тварин.

Про це повідомив Ігор Бєляков на своїй сторінці у Facebook.

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Найкраща пара на 14 лютого

За результатами голосування в Одеському зоопарку найкращою парою стали тигри – вони зібрали найбільше голосів.

"Тигри сьогодні перемогли у конкурсі закоханих пар", – написав Бєляков.

На опублікованих знімках можна побачити, що тигри як приз здобули велике картонне серце, яким кумедно грали, а потім розірвали.

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В Одеському зоопарку відбулися змагання серед тварин. Фото: Facebook/Ігор Бєляков

В Одесі влаштували День народження для слонихи: прийшли десятки дітей

В Одеському зоопарку вирішили влаштувати свято на честь 41 дня народження слонихи Венді. Привітати улюбленицю одеситів прийшла понад сотня відвідувачів.

На честь Дня народження "дівчину" почастували її улюбленими ласощами – солодкими кавунами.

Як розповів директор звіринця Ігор Бєляков, народилася Венді на волі, в Індії. Ще трирічним слоненятком її зловили, і згодом вона опинилася в Одесі. Знаменитою вона стала після того, як народила в неволі трьох дитинчат – для зоопарків це велика рідкість.

Слониха, за словами Бєлякова, дуже розумна, контактна та соціалізована, хоч і з непростим характером. Любить купатися, зокрема, і в пилюці. Без людей вона нудьгує, але ще більше – без партнера. 2008 року помер її "чоловік" – слон Тарун, і Венді залишилася одна.

Під час свята працівники зоопарку роздали дітям улюблені фрукти слонихи та запропонували їх скласти у подарункову коробку. Венді її оперативно розвернула і почала поїдати свої улюблені частування.

В Одесі влаштували День народження для слонихи

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