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Милота дня. В Одесском зоопарке выбрали "пару года" (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 16:17
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На опубликованных снимках можно увидеть, какой приз получили влюбленные животные
В Одесском зоопарке прошли интересные соревнования на День святого Валентина. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одесском зоопарке прошли интересные соревнования на День святого Валентина. Фото: коллаж "Сегодня"

На День всех Влюбленных 14 февраля в Одесском зоопарке выбрали лучшую пару среди животных.

Об этом сообщил Игорь Беляков на своей странице в Facebook.

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Лучшая пара на 14 февраля

По результатам голосования в Одесском зоопарке лучшей парой стали тигры – они собрали больше всего голосов.

"Тигры сегодня победили в конкурсе влюбленных пар", – написал Беляков.

На опубликованных снимках можно увидеть, что тигры в качестве приза получили большое картонное сердце, которым забавно игрались, а затем разорвали.

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В Одесском зоопарке прошли соревнования среди животных. Фото: Facebook/Игорь Беляков

В Одессе устроили День рождения для слонихи: пришли десятки детей

В Одесском зоопарке решили устроить праздник в честь 41-го дня рождения слонихи Венди. Поздравить любимицу одесситов пришло более сотни посетителей.

В честь Дня рождения "девушку" угостили ее любимым лакомством – сладкими арбузами.

Как рассказал директор зверинца Игорь Беляков, родилась Венди на воле, в Индии. Еще трехлетним слоненком ее поймали, и позже она оказалась в Одессе. Знаменитой она стала после того, как родила в неволе троих детенышей – для зоопарков это большая редкость.

Слониха, по словам Белякова, очень умная, контактная и социализированная, хоть и с непростым характером. Обожает купаться, в том числе, и в пыли. Без людей она скучает, но еще больше – без партнера. В 2008 году умер ее "муж" – слон Тарун, и Венди осталась одна.

Во время праздника работники зоопарка раздали детям любимые фрукты слонихи и предложили их сложить в подарочную коробку. Венди ее оперативно разворотила и принялась поедать свои любимые угощения.

В Одессе устроили День рождения для слонихи

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