Морський парад, день прапора і марш захисників. Як пройде День Незалежності в Одесі

В Одесі в День Незалежності, 24 серпня, пройде забіг в вишиванках, марш захисників і парад військових кораблів і авіації.
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Що придумали на 23 серпня
В цей день пройде День прапора.
На Потьомкінських сходах розтягнуть 30-ти метрове полотно.
І що планують 24 серпня
З 8 до 14 годин пройде забіг у вишиванках.
З 9 до 10 – марш захисників.
І вже в 10 ранку розпочнеться парад військових кораблів і авіації, а також "вишиванковий ланцюг".
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Як святкуватимуть в Києві?
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.
Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.