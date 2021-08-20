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Морський парад, день прапора і марш захисників. Як пройде День Незалежності в Одесі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 06:20
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В цьому році в країні буде чотири офіційних вихідних поспіль: з 21 по 24 серпня, але святкування в місті розпочнуться ще раніше
Як одесити будуть святкувати День Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"
Як одесити будуть святкувати День Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі в День Незалежності, 24 серпня, пройде забіг в вишиванках, марш захисників і парад військових кораблів і авіації.

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"Сегодня" з'ясували, які розваги приготували для одеситів.

Що придумали на 23 серпня

В цей день пройде День прапора.

На Потьомкінських сходах розтягнуть 30-ти метрове полотно.

І що планують 24 серпня


З 8 до 14 годин пройде забіг у вишиванках.

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З 9 до 10 – марш захисників.

І вже в 10 ранку розпочнеться парад військових кораблів і авіації, а також "вишиванковий ланцюг".

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Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.
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У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.

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