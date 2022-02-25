На лікарнях Одеси з'явилися білі полотна з хрестом – що це означає

У Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації розповіли подробиці

На лікарнях Одеси з'явилися знаки. Фото: колаж "Сьогодні"

Від мешканців Одеси почали надходити тривожні повідомлення про виявлення на дахах лікарень білих полотен зі знаком червоного хреста.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.

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У воєнний період емблема червоного хреста виконує роль захисного знаку (знаку гуманності).

Як зазначають в оперативному командування "Південь", наносячи червоний хрест на лікарні, одна сторона конфлікту сигналізує іншій, що цей об’єкт не може стати ціллю атаки, що всередині знаходяться жертви війни – у випадку з лікарнями поранені та хворі.

Атаки на такі об’єкти заборонені та є серйозним порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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З урахуванням того, що Україна другу добу знаходиться в стані війни з Росією, Командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук прийняв рішення та дав відповідне доручення розмістити на лікувальних закладах міста Одеса та медичному транспорті саме такий знак.

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Білі полотна на лікарнях Одеси

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