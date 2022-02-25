На больницах Одессы появились белые полотна с крестом – что это значит

В Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации рассказали подробности

На больницах Одессы появились знаки. Фото: коллаж "Сегодня"

От жителей Одессы начали поступать тревожные сообщения об обнаружении на крышах больниц белых полотен со знаком красного креста.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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В военный период эмблема красного креста играет роль защитного знака (знака гуманности).

Как отмечают в оперативном командовании "Юг", нанося красный крест на больнице, одна сторона конфликта сигнализирует другой, что этот объект не может стать целью атаки, внутри находятся жертвы войны – в случае с больницами раненые и больные.

Атаки на такие объекты запрещены и является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права.

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С учетом того, что Украина вторые сутки находится в состоянии войны с Россией, командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук принял решение и дал соответствующее поручение разместить на больницах Одессы и медицинском транспорте именно такой знак.

Белые полотна на больницах Одессы

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