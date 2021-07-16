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На трасі Київ – Одеса стався зсув. Що зараз відбувається на місці – відео

16 липня 2021 13:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Працівники комунальної служби вважають, що обвал стався через довгі зливи – грунт став занадто мокрим

В Одеській області на трасі Київ – Одеса через зсув утворилося величезне провалля. Машини пускають по зустрічній смузі. Комунальники кажуть: біди наробили затяжні зливи.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

На смузі в напрямку Чорного моря, поблизу села Троїцького утворилося величезне провалля. Аварійну ділянку огородили, на місці цілодобово працюють ремонтники.

Зараз компанія-підрядник змінює перезволожений грунт. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки, вже замінили 2,2 тис. куб. метрів землі.

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Також на місці чергує інженер служби, працює додаткова техніка.

Нагадаємо, в Одеській області стався зсув на березі моря. Рятувальники шукали жінку, яка могла опинитися під завалами.

Крім того, у Львівській області в селі Модричі Дрогобицького району майже півтисячі жителів залишилися без газопостачання через зсув.

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