На трасі Київ – Одеса стався зсув. Що зараз відбувається на місці – відео

В Одеській області на трасі Київ – Одеса через зсув утворилося величезне провалля. Машини пускають по зустрічній смузі. Комунальники кажуть: біди наробили затяжні зливи.
Про це повідомляє "Сьогодні".
На смузі в напрямку Чорного моря, поблизу села Троїцького утворилося величезне провалля. Аварійну ділянку огородили, на місці цілодобово працюють ремонтники.
Зараз компанія-підрядник змінює перезволожений грунт. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки, вже замінили 2,2 тис. куб. метрів землі.
Також на місці чергує інженер служби, працює додаткова техніка.
Нагадаємо, в Одеській області стався зсув на березі моря. Рятувальники шукали жінку, яка могла опинитися під завалами.
Крім того, у Львівській області в селі Модричі Дрогобицького району майже півтисячі жителів залишилися без газопостачання через зсув.