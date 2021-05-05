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На трасі Одеса – Київ спалахнув автобус (фото, відео)

5 травня, 14:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Надзвичайні подія на трасі Одеса – Київ – палає двоповерховий автобус – що відомо на цей момент

На трасі Одеса – Київ загорівся автобус. Клуби чорного диму піднімаються високо в небо.

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Фото: Evgen Gomonjuk/Facebook

Фото: Evgen Gomonjuk/Facebook

Відповідне відео опублікували очевидці в соцмережах.

За попередніми даними, постраждалих немає, люди встигли вийти.

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Відео: Telegram-канал/Х Одеса
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За словами очевидців, водії оперативно евакуювали людей, намагалися гасити полум'я вогнегасниками (у тому числі тими, що надали інші водії легкових авто), навіть встигли врятувати якісь особисті речі пасажирів.

Відео: Telegram-канал/Новини Одеса

Нагадаємо, у вересні 2020 на трасі Київ – Одеса спалахнув пасажирський автобус. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, так як всі пасажири встигли евакуюватися з транспортного засобу.

Крім того, у Києві згоріли три авто. Всі машини стояли у дворі.

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