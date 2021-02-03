На вулиці руїни: в Одесі обвалилася будівля (фото і відео)

В Одесі на Деволанівському узвозі обвалився будинок. Зараз на вулицях лежать руїни будівлі.
Про це повідомляє "Думська".
Відомо, що обвалилася стіна, яка виходить на бік вулиці.
Очевидці розповіли, що це занедбаний будинок. Там впала стіна, частково заваливши сходи, що ведуть з мосту вниз.
Інформації про жертв і постраждалих поки немає.
Нагадаємо, раніше в центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку. Як з’ясувалося, будинок був аварійним.
Крім того, в Одесі руйнується історичний будинок Лібмана. Сиплеться навіть фундамент, а підрядники замість того, щоб рятувати будівлю, руйнують цінну ліпнину і взагалі гальмують реставраційні роботи.
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