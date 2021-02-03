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На вулиці руїни: в Одесі обвалилася будівля (фото і відео)

3 лютого, 11:21

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Інформації про жертв і постраждалих поки немає

В Одесі на Деволанівському узвозі обвалився будинок. Зараз на вулицях лежать руїни будівлі.

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Про це повідомляє "Думська".

Відомо, що обвалилася стіна, яка виходить на бік вулиці.

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Очевидці розповіли, що це занедбаний будинок. Там впала стіна, частково заваливши сходи, що ведуть з мосту вниз.

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Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

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Нагадаємо, раніше в центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку. Як з’ясувалося, будинок був аварійним.

Крім того, в Одесі руйнується історичний будинок Лібмана. Сиплеться навіть фундамент, а підрядники замість того, щоб рятувати будівлю, руйнують цінну ліпнину і взагалі гальмують реставраційні роботи.

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Одеса обвал будівля
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