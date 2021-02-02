У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку (фото)

В Одесі рятувальники ліквідовують наслідки обрушення у двоповерховому житловому будинку.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, 2 лютого о 7:59 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування сходової клітки в житловому будинку за адресою: Приморський район, вул. Польський спуск, 5.

На місце події негайно виїхали рятувальники. Як виявилося, будинок був аварійним.

Співробітники ДСНС евакуювали чотирьох людей з квартир на другому поверсі по висувній драбині. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

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Це не перший такий випадок. Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси обвалився аварійний будинок. Його визнали таким ще 20 років тому, але мешканців так і не відселили. Зруйнованими виявилися сім квартир на першому і другому поверхах будівлі. Без даху над головою залишилася 21 людина.

Також нагадаємо, в Одесі обвалилося перекриття в квартирі житлового будинку. Обвалення сталося на площі в 40 квадратних метрів.

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