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"Ні дослідам над дітьми!" В Одесі антивакцинатори вийшли на акцію протесту (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 10:15
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За словами організатора мітингу, абсолютно здорових людей кладуть у лікарні з хибним діагнозом коронавірус
Антивакцинатори в Одесі. Фото: колаж "Сьогодні"
Антивакцинатори в Одесі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі на Думську площу вийшли супротивники вакцинації від коронавірусу. Вони стоять із відповідними плакатами.

Про це повідомляє "Суспільне Одеса".

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Подробиці

На Думській площі антивакцинатори стоять із такими плакатами:

  • "Ми – не науковий експеримент!"
  • "Скажи ні COVID-паспортам!"
  • "Скажи ні дослідам над дітьми!"

За словами організатора мітингу, абсолютно здорових людей кладуть до лікарень із хибним діагнозом коронавірус. Крім того, він вважає, що за цим усім стоять сіоністи-олігархи та Білл Гейтс. А також, на його думку, усі лікарі – євреї, які вбивають населення.

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Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

Перекрито такі місця:

  • вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
  • пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
  • перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
  • перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
  • перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
  • перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
  • вул. Паркова, 35.

Як захиститись від коронавірусу?

Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

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