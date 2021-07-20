"Потребував духовного лікування" – одесит морив голодом 16-річного сина

Чоловік звернувся до лікарів, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду

Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі чоловік морив свого 16-річного сина голодом. Підлітка у важкому стані із зневодненням і дефіцитом ваги довелося негайно госпіталізувати в міську лікарню. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області у вівторок, 20 липня.

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"За словами батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає "духовного лікування", вираженого в харчових обмеженнях. Чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду", – розповіли правоохоронці.

Горе-батька затримали. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Раніше в Одеській області 36-річна жінка морила голодом маленьку дитину і тримала її під замком.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що в Херсоні жінка залишила двох своїх синів, вони кілька годин чекали її біля школи, але мама так і не з'явилася.

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А в Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили в смітті серед тарганів і їли собак.