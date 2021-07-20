Русский
$ 27,22
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

"Потребував духовного лікування" – одесит морив голодом 16-річного сина

20 липня 2021 21:50

Богдан Приходько Богдан Приходько

Чоловік звернувся до лікарів, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі чоловік морив свого 16-річного сина голодом. Підлітка у важкому стані із зневодненням і дефіцитом ваги довелося негайно госпіталізувати в міську лікарню. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області у вівторок, 20 липня.

Реклама

"За словами батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає "духовного лікування", вираженого в харчових обмеженнях. Чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду", – розповіли правоохоронці.

Горе-батька затримали. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Раніше в Одеській області 36-річна жінка морила голодом маленьку дитину і тримала її під замком.

В тренді
Убив медбрата ніжкою від стільця: із психлікарні під Кривим Рогом втік небезпечний пацієнт (фото)
21-річний пацієнт, що втік із психлікарні / колаж "Сьогодні"

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що в Херсоні жінка залишила двох своїх синів, вони кілька годин чекали її біля школи, але мама так і не з'явилася.

Реклама

А в Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили в смітті серед тарганів і їли собак.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Туреччина
Туреччина "накрилася": в Одесі "авторитета" зі скандалом вивели з літака (відео)Україна
Під Одесою потонув чоловік, а його дитина теж знайдено мертвою: що сталося у Затоці (оновлено)
Під Одесою потонув чоловік, а його дитина теж знайдено мертвою: що сталося у Затоці (оновлено)Одеса
В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні: що відбувається
В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні: що відбуваєтьсяОдеса
Випав з атракціону. В Одесі на пляжі потонув хлопець
Випав з атракціону. В Одесі на пляжі потонув хлопецьОдеса
На чеченському весіллі під Одесою влаштували стрілянину просто посеред дороги (оновлено)
На чеченському весіллі під Одесою влаштували стрілянину просто посеред дороги (оновлено)Одеса
"Укрзалізниця" відновлює курсування електропотягів на Донбасі: маршрут та графікУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти